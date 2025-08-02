قرارات جديدة .. موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل

موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه خلال الساعات الأخيرة.

موعد بدء الدراسة في المدارس حسمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤكدة ما يلي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء الدراسة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات مؤكدة ما يلي :

موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول : من 20 سبتمبر 2025 لـ 22 يناير 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

وقدمت مذيعة صدى البلد تفاصيل أكثر من خلال هذه التغطية: