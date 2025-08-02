قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025
الحكومة تخفض مستهدفاتها من الاستثمارات غير المباشرة نصف مليار جنيه
نزاع استمر لسنوات .. مصالحات الأزهر تنهي خصومة ثأرية في قنا
مصر ترفع رصيدها إلى 102 ميدالية في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر
الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء
نحو التصعيد.. ترامب يأمر بتمركز غواصات نووية قرب روسيا
محافظ بورسعيد يشدد على توفير بيئة آمنة للمواطنين خلال انتخابات الشيوخ
انفجار أسطوانة غاز بمطعم يتسبب في حريق وإصابات| تفاصيل مثيرة بالصور
منطقة السويس تستضيف اختبارات المرحلة الثالثة بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
الديهي: مصر الجائزة الكبرى في صراع المنطقة.. وهذه رسالتي للمثقفين
رسميا.. الصفاقسي التونسي يعلن عودة علي معلول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إسماعيل الشيخ
إسماعيل الشيخ
اسماعيل الشيخ

في زمن صاخب بالصوت والضوء واللاشيء باتت التريندات سيدة المشهد تقود المزاج العام وتفرض ما يجب أن نراه ونناقشه ونضحك عليه وربما نغضب منه أيضًا ولو ليوم واحد فقط.

صار من المعتاد أن نستيقظ كل يوم على قصة جديدة لا نعرف هل هي حقيقية أم مختلقة هل تعكس أزمة مجتمع أم مجرد عرض جانبي لزيف الشهرة أسماء تتكرر وسيناريوهات تتشابه والنتيجة واحدة تصدر من لا يستحق وتجاهل من يستحق

أم فلانة التي تبكي على لا شيء والرحالة التي تتنقل من شاشة لأخرى والسيدة المثيرة للجدل التي تهدد وتتوعد وتدعي ما لا يصدق كلهم صاروا أبطال المشهد في وقت يعاني فيه المحتوى الهادف من العزلة ويكافح فيه المبدع الحقيقي ليصل إلى جمهور شتته الضجيج

ما يحدث ليس مجرد هزار على السوشيال بل تحول ثقافي خطير نحن أمام جيل يتشكل وعيه على يد شخصيات غير مؤهلة ترسم له ملامح الشهرة وتقدم له النجاح في قوالب من التفاهة والاستفزاز حتى أصبحت السخافة مسارًا وظيفيًا والجدل المصطنع وسيلة لاقتناص الإعلانات والعقود والظهور الإعلامي

وللأسف لا تلام المنصات وحدها نحن كجمهور نشارك في إعادة تدوير هذه الفقاعات نمنحها مشاهدات ونتبادلها في الجروبات ونحولها إلى مادة يومية للنقاش في حين أن المحتوى الحقيقي لا يجد موطئ قدم إلا بشق الأنفس

السؤال الحقيقي ليس من المسؤول بل إلى متى إلى متى سنسمح للتريند أن يتحول إلى سلطة فوق المعنى وإلى متى سنظل نكافئ الضجيج على حساب القيمة

ربما آن الأوان لأن نستعيد المعنى وسط هذا الركام أن نمنح صوتًا لمن يصنع شيئًا حقيقيًا ولو بصمت فالتريند لا يعبر عنا بل يشكلنا من حيث لا ندري

زيف الشهرة السوشيال ميديا التيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقاول الهارب محمد علي

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر

أرشيفية

تصرف أول أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئات

تنسيق

تنسيق المرحلة الأولى 2025.. درجات النظام الحديث أمام القديم

أم سجدة

نشر مقاطع مخلة.. ترحيل "أم سجدة" إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة

تنسيق

‎كم درجة للقبول بكلية الإعلام 2025؟.. مؤشرات التنسيق المتوقعة لعلمي وأدبي

موعد بدء الدراسة في المدارس

موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم

سوزى الاردنية

القبض على البلوجر سوزى الأردنية داخل شقتها بالقاهرة الجديدة

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن

رحمة حسن تكشف معاناتها من الصلع.. تعرف على أسباب حدوثه؟

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

تكرم الجامعات المشاركة في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات وأفضل المتطوعين

تنسيق الجامعات 2025

توقعات للطب 93.6%.. حاسبات وبيطري أماكن شاغرة في المرحلة الثانية بـ تنسيق الجامعات 2025

التضامن الاجتماعي

بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

بالصور

محمد رمضان يروج لفيلم أسد

محمد رمضان من فيلم "أسد"
محمد رمضان من فيلم "أسد"
محمد رمضان من فيلم "أسد"

بطعم زمان.. طريقة عمل الحواوشي البيتي بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل الحواوشي المصري
طريقة عمل الحواوشي المصري
طريقة عمل الحواوشي المصري

بعد انتقاله إلى نيوم السعودي.. من هو اللاعب الفرنسي سايمون بوابري

سايمون بوابري
سايمون بوابري
سايمون بوابري

المغربي أشرف حكيمي مهدد بالسجن 20 عاما .. اعرف السبب

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

قرارات جديدة .. موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل

ايمان عبد اللطيف

عوائد يومية.. طرح شهادات ادخار جديدة في البنوك

ايمان عبد اللطيف

ليلة سقوط بلوجرز التيك توك | تفاصيل مثير واتهامات خطيـ.رة

رحلة أم مكة

رحلة أم مكة 500 جنيه فسيخ خلوها مليونيرة .. شاهد كيف غيرتها الشهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد