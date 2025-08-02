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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجراءات حكومية جديدة لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان بمصر

الجاموس
الجاموس
شيماء مجدي

تتبنى وزارة الزراعة عدة محاور من أجل تنمية الثروة الحيوانية لزيادة انتاجية اللحوم والألبان ، لتحقيق الأمن الغذائي المصري، وتقليل فاتورة الاستيراد ، إضافة إلى خفض الأسعار وتحقيق التوازن فى السوق المصري. 
 

إنتاج اللحوم والألبان 

ويساهم الجاموس فى إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة تبلغ حوالي 28 % من إجمالي الإنتاج المحلي، أما بالنسبة لإنتاجه من الألبان فهو يمثل حوالي23 % من إجمالي الألبان المنتجة محليًا

وقامت وزارة الزراعة بإصدار تقرير لإيضاح دور الجاموس المصري في منظومة إنتاج اللحوم والألبان، حيث أن  مصر لديها برامج لدعم منظومة تربية  الجاموس المصري  لتحسين إنتاجيته من اللحوم والألبان.

واضاف التقرير ان هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على السلالة المصرية والعمل على تحسينها بشكل علمي تطبيقي، وذلك من خلال الخلط والتهجين بين السلالات المحلية المقاومة للأمراض والمتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، والسلالات المستوردة عالية الإنتاجية موضحا أن ذلك يتم من خلال تقنيات التلقيح الاصطناعي.

أعداد الجاموس في مصر 

وتشهد أعداد الجاموس في مصر تشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً خلال الفترة من عام 2020 إلى 2024، حيث بلغ إجمالي عدد رؤوس الجاموس في عام 2020حوالي 1,3 مليون رأس ، ليصل عددها عام 2024 إلي 1,5 مليون رأس مايمثل زيادة تقدر بـنحو 18%.  

ويرصد موقع "صدي البلد" أهم مميزات الجاموس المصري فى منظومة الألبان واللحوم بمصر...

- السلالات المصرية من الجاموس أكثر تحملا للاثار السلبية للتغيرات المناخية .

- يتصف الجاموس المصري بالمقاومه الطبيعية للأمراض مقارنة بالسلالات الأخرى .
 

- يتميز الجاموس المصري بانه حيوان ثنائي الغرض، يتميز بقدرته العالية لإنتاج الألبان واللحوم .

- يتميز الجاموس المصري بقدرته على التغذية على العلائق الناتجة من المتبقيات الزراعية مثل متبقيات الناتجه عن زراعة محصول القمح والمحاصيل الحقلية.

ماذا حققت وزارة الزراعة؟

ونتيجة لكل المجهودات التى تقوم بها وزارة الزراعة من تقديم الدعم لمربي الجاموس سواء من ناحية تقديم قروض ميسرة أو تقديم التوعية المناسبة للمربيين فقد ارتفع معدل النمو اليومي لعجول الجاموس المحسّن وراثياً إلى 1200 جرام، مقارنة بـ 850 جرام فقط ، كما تضاعف إنتاج الألبان اليومي ليبلغ من (10 إلى 16) كجم لبن للجاموس المحسن، مقابل متوسط 5 كجم لبن فقط للجاموس الغير محسن .

الزراعة اللحوم الألبان الثروة الحيوانية زيادة انتاجية اللحوم

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