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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة حفظ الخيار طازجًا لأسبوعين.. حيلة غير متوقعة

طريقة حفظ الخيار لأسبوعين في الثلاجة
طريقة حفظ الخيار لأسبوعين في الثلاجة
آية التيجي

يُعد الخيار من الإضافات المنعشة والمقرمشة لسلطات الصيف، إلا أن كثيرين يلاحظون تلفه السريع في الثلاجة دون معرفة السبب الحقيقي. 

طريقة حفظ الخيار لأسبوعين في الثلاجة

وعلى عكس الشائع، فإن الخيار حساس جدًا لدرجات الحرارة المنخفضة، وقد يُصاب بالتلف السريع إذا تعرض لبرودة زائدة.

وبحسب تقرير نشره موقع Daily Express البريطاني، فإن الخيار عند تخزينه في درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية، يصبح عرضة للإصابة بما يُعرف بـ"ضرر البرودة"، مما يؤدي إلى ذبوله وظهور الكدمات عليه، بل وقد يتحول إلى قوام لزج وغير صالح للأكل.

طريقة حفظ الخيار لأسبوعين في الثلاجة

ولكن المفاجأة أن الحل بسيط وغير مكلف، وكل ما يتطلبه الأمر هو ملعقة معدنية؛ حيث أوضح التقرير طريقة سهلة وفعالة للحفاظ على الخيار طازجًا لمدة تصل إلى أسبوعين:

ـ ضعي الخيار داخل وعاء زجاجي أو بلاستيكي محكم الغلق.
ـ أضيفي إلى الوعاء ملعقة معدنية، والتي تعمل على تثبيت درجة الحرارة الداخلية حول الخيار.

طريقة حفظ الخيار لأسبوعين في الثلاجة

ـ ضعي منشفة ورقية داخل الوعاء لامتصاص أي رطوبة زائدة.

ـ احفظي الوعاء في الرف العلوي أو الأوسط من الثلاجة، حيث تكون درجات الحرارة أكثر دفئًا مقارنة بالجزء الخلفي أو القريب من الفريزر.

طريقة حفظ الخيار لأسبوعين في الثلاجة

تحذير عند حفظ الخيار

تجنبي وضع الخيار في الجزء الخلفي من الثلاجة أو بالقرب من فتحات التجميد، إذ أن البرودة الزائدة هناك قد تسرّع من تلفه.

باستخدام هذه الحيلة البسيطة، يمكنك الحفاظ على الخيار طازجًا ومقرمشًا لأطول فترة ممكنة، دون الحاجة لتبريده بشكل مفرط أو التخلص منه مبكرًا.

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