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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متقصدش .. تامر أمين يدافع عن سوزي الأردنية

سوزي الأردنية
سوزي الأردنية
عبد الخالق صلاح

علق الإعلامي تامر أمين على القبض على بعض صانعي المحتوى على تطبيق «تيك توك»، بسبب بثهم محتوى مخالف.

وقال أمين عبر برنامجه «آخر النهار»، بقناة «النهار»: «أنا مش فرحان فيهم، لكن اللي يتعدى على الحق والخير لازم يتعاقب، فرحان بحالة الانتباه الموجودة من المحامين ووزارة الداخلية لظبط الأمور».

وأضاف: «محدش ضد الحرية والمحتوى والسوشيال ميديا، وإن الشباب يكسبوا، إحنا ضد الكسب والشهرة عن طريق العري أو الإباحة أو الانحراف».

وتابع: «شبابنا لما يلاقوا ناس بلا محتوى وقيمة، أثرياء وعندهم متابعين بالملايين ومحدش بيقولهم انتوا فين، فالشباب كله هيتلحسوا».

وعرض أمين فيديو لحوار سوزي الأردنية تتحدث فيه عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وعلق عليه قائلًا: «سوزي الأردنية أم 50% في الثانوية بتتكلم عن أمية النبي، قالت لك الرسول على دماغي بس الشهادة أهم حاجة... مين بيتكلم عن مين؟! ومين بيتسأل فيه إيه؟! ليه عملتوا قيمة للناس دي… طب بأمارة إيه؟!».

وأكمل: «إيه إنجازات سوزي الأردنية؟! إنها نجحت بـ %50 في الثانوية العامة، وشتيمتها لأبوها اللي كانت سبب في شهرتها، هو ده النموذج اللي عايزينه لأولادنا؟! أنا مش هعلق على كلامها عن الرسول، لأن عارف إن الجملة (النبي كان متعلم) دي اتقالت عن جهل مش قصد».

الإعلامي تامر أمين تيك توك آخر النهار

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