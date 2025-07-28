تامر أمين: من يهاجم الدور المصري لم يقدم مثل مصر تجاه القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي تامر أمين، أن هناك حملة ممنهجة لتشويه الدور المصري وتصوير مصر انها تحاصر الفلسطينيين، مشيرا إلى أن ما يتم هو معاكس للحقيقة واشاعات لا أساس لها من الصحة.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الرئيس السيسي وجه رسائل محددة بأن الأوضاع في غزة مأساوية وعلى العالم أن يقوم بدوره لحل القضية الفلسطينية.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أنه لم يدخل أحد مساعدات إلى غزة مثلما أدخلت مصر، مؤكدا أن من يهاجم الدور المصري لم يقدم مثلما قدمت مصر فالأرقام والأفعال هي الحقيقة مش بالكلام والشعارات.

وأشار تامر أمين إلى أن الرئيس السيسي أكد أن شعب غزة يحتاج يوميا إلى ما يقرب من 700 شاحنة مشاعدات إنسانية، وأكد أن مصر لا يمكن أبدا أن تقوم بأي شئ سلبي تجاه الفلسطينيين ولكنها تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم.