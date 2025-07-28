قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا جمارك بأثر رجعي.. تنظيم الاتصالات: إعفاء 650 ألف هاتف محمول من الجمارك
مصر وكندا تبحثان تعزيز العلاقات ودعم جهود وقف إطلاق النار في غزة
مصر وباكستان تؤكدان تعزيز التعاون ودعم القضية الفلسطينية
أول رد من عمرو دياب علي تلميحات تامر حسني .. شاهد
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي حول غزة ارتجالية ونابعة من القلب.. فيديو
يكذب نتنياهو.. أحمد موسى: مصر لم تغلق معبر رفح مطلقًا
أبو العينين: أبناء الجيزة لهم باع طويل في العمل الوطني وكفاءات مشهود لها
لا وقت للشعارات الزائفة.. أبو العينين في مؤتمر الجبهة الوطنية بالجيزة: الحزب ولد عملاقًا ليقف خلف الدولة ويبني مصر الحديثة
لحظة كوميدية على الهواء.. الفنان أحمد نبيل يفاجئ مذيع إكسترا نيوز| شاهد
أحمد موسي: نتنياهو مرشد جماعة الإخوان في الخارج
مجلس الوزراء: تقرير فيتش يعزز الثقة في سلامة القطاع المصرفي
من يحمي وعي الناخب؟ ضوابط صارمة لاستطلاعات الرأي قبل انتخابات الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر أمين: من يهاجم الدور المصري لم يقدم مثل مصر تجاه القضية الفلسطينية

تامر أمين
تامر أمين
محمود محسن

أكد الإعلامي تامر أمين، أن هناك حملة ممنهجة لتشويه الدور المصري وتصوير مصر انها تحاصر الفلسطينيين، مشيرا إلى أن ما يتم هو معاكس للحقيقة واشاعات لا أساس لها من الصحة.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الرئيس السيسي وجه رسائل محددة بأن الأوضاع في غزة مأساوية وعلى العالم أن يقوم بدوره لحل القضية الفلسطينية.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أنه لم يدخل أحد مساعدات إلى غزة مثلما أدخلت مصر، مؤكدا أن من يهاجم الدور المصري لم يقدم مثلما قدمت مصر فالأرقام والأفعال هي الحقيقة مش بالكلام والشعارات.

وأشار تامر أمين إلى أن الرئيس السيسي أكد أن شعب غزة يحتاج يوميا إلى ما يقرب من 700 شاحنة مشاعدات إنسانية، وأكد أن مصر لا يمكن أبدا أن تقوم بأي شئ سلبي تجاه الفلسطينيين ولكنها تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم.

تامر أمين الفلسطينيين الرئيس السيسي اشاعات الدور المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي

مديرية أمن القاهرة

حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025.. بالأسماء

تامر وخريجة الهندسة

المستشفى مختلف .. تفاصيل وفاة تامر وخريجة الهندسة بعد عملية مرارة

طقس

الأرصاد تزف بشرى سارة: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار غدًا

حالة الطقس

موعد انتهاء موجة الصهد الشديدة بمصر.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات

امام عاشور

إمام عاشور يثير الجدل برسالة غامضة على إنستجرام.. ماذا يقصد؟

نورزاد محمد هاشم- ضحية الإهمال

نورزاد هاشم صاحبة الـ 23 عاما.. دخلت المستشفى روحا خرجت جـ ثة

وزارة الصحة

الصحة:لجنة متخصصة لتقصي تفاصيل وفاة فتاة بإحدى المستشفيات الخاصة

ترشيحاتنا

الأهلي يفتح ملف تجديد عقد هذا اللاعب.. ويغلق الباب أمام العروض الخارجية

الأهلي يفتح ملف تجديد عقد هذا اللاعب.. ويغلق الباب أمام العروض الخارجية

جماهير الترجي- أرشيفية

الجماهير اقتحمت الملعب.. الغاء مباراة المصري والترجي التونسي بسبب أحداث شغب

محمد صلاح

3 مرات فقط.. متي يحمل محمد صلاح شارة القيادة؟

بالصور

يعالج الديدان ويمنع السرطان.. فوائد خارقة لتناول التمر على الريق

التمر
التمر
التمر

مهمة للأصحاء والمرضى .. أفضل مشروبات تنظف الكلى

الكلى
الكلى
الكلى

مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها

نيبال
نيبال
نيبال

منة عرفة بفساتين جريئة في المالديف

\ منة عرفة بفساتين جريئة في المالديف
\ منة عرفة بفساتين جريئة في المالديف
\ منة عرفة بفساتين جريئة في المالديف

فيديو

ماجدة الرومي تركع أمام فيروز

ماجدة الرومي تنحني أمام فيروز في عزاء زياد الرحباني

رد وفاء عامر علي أزمتها

وفاء عامر ترد بقوة بعد دعم نقابة الممثلين: "الافتراءات مش هتوقعني"

المتهمين

حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد