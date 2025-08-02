الصفاقسي ينشر فيديو التقديم الرسمي للنجم الدولي علي معلول

نشر نادي الصفاقسي التونسي، فيديو تقديم رسمي ‏لنجمه على معلول بعد عودته مرة أخرى قادما من النادي الاهلي ، بعد فترة تألق .

وجاء إعلان تقديم علي معلول بطريقة مميزة، من خلال فيديو تقديم رسمي نشر عبر حسابات ‏النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، حمل طابعا عاطفيا وإنسانيا خاصا، حيث ‏علق النادي: "كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله".‏

الفيديو بدأ بصوت المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، الذي قال: "مجنونة يا كرة القدم"، لتمهد تلك الجملة لرحلة العودة التي بدأها معلول من القاهرة متجها إلى تونس.

وتضمن الفيديو لقطات رمزية، أبرزها مشهد للاعب وهو يحزم أمتعته ويودع القاهرة، مع ظهور الهرم الأكبر والطائرة التي أقلته إلى مدينة صفاقس، في إشارة إلى بداية فصل جديد في مشواره الكروي.

وفي نهاية الفيديو، يظهر علي معلول داخل غرفة ملابس الصفاقسي، حيث يتسلم شارة القيادة من حارس الفريق، في دلالة واضحة على مكانته الكبيرة داخل النادي وثقة الإدارة فيه، كما ظهر وهو يرتدي القميص رقم 10.

عودة معلول إلى الصفاقسي تحمل بعدا رمزيا، إذ نشأ اللاعب داخل جدران النادي وبدأ منه مسيرته الاحترافية، قبل أن يحترف في الأهلي، حيث حقق هناك نجاحا استثنائيا وتوج بعدة بطولات محلية وقارية.

وتعد هذه العودة خطوة تجمع بين الوفاء والانتماء، خصوصا أن عقده الجديد يمتد حتى عام 2028، ليكون أحد أعمدة الفريق خلال احتفالاته بالمئوية.

وكان قد أعلن نادي الصفاقسي التونسي رسميا تعاقده مع النجم الدولي علي معلول، في ‏صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي المصري، الذي تألق معه لسنوات ‏طويلة. ‏