وزير الرياضة يشهد اللقاء الختامى لمشروع اللياقة البدنية بالإسماعيلية.. صور

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اللقاء الختامي لمشروع اللياقة البدنية لمحافظات مصر، والمقام بمعسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية، ويضم نحو 3000 شاب وفتاة يمثلون 27 محافظة، في إطار الحرص علي رفع درجة الوعي بأهمية الرياضة، والتي تعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي وسليم.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه على مشاركة الشباب في كافة الفعاليات بمختلف ربوع مصر، تأكيدا علي أهميتهم وعلي الدعم المستمر الذي توليه وزارة الشباب والرياضة لأبناء الوطن، حيث تُسهم البرامج والمبادرات التي تطلقها الوزارة في تعزيز اللياقة البدنية، ورفع كفاءة الفرد الذهنية والنفسية، وتغرس في شبابنا قيم الالتزام والانضباط وروح.

وأشاد الوزير بحرص الدولة على تطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم البرامج والمبادرات التي تستهدف بناء جيل قادر على التحدي والمنافسة، ليس فقط على المستوى المحلي، بل الإقليمي والدولي.

ومن جهته أعرب نائب محافظ الإسماعيلية عن سعادته باستضافة محافظة الإسماعيلية لهذا الملتقي، مؤكدا الدور الهام الذي تقدمه وزارة الشباب و الرياضة لتأهيل أبناء الوطن من الشباب و الشابات رياضيا و ذهنيا وصحيا ، من خلال البرامج والمشروعات التي تنفذها بالمحافظات، مؤكدا أنهم أساس للتنمية وما تمنحه الدولة من دعم في كافة المجالات تأكيدا علي ذلك.