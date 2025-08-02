النجم نجم.. علي معلول يسجل أول أهدافه مع الصفاقسي التونسي بعد رحيله عن الأهلي

سجل نجم نادي الأهلي السابق التونسي علي معلول، والعائد مؤخرا إلى صفوف ناديه السابق الصفاقسي، أول أهدافه مع فريقه بعد سنوات طويلة من الغياب تألق بها في الدوري المصري، وذلك خلال مباراة ودية أمام المستقبل الرياضي بالمرسى، انتهت بفوز الصفاقسي 1-0.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق معلول من ركلة جزاء، ليعلن عن بداية قوية لمشواره الجديد مع ناديه السابق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي ‏عبر "فيسبوك" تعليقا على النتيجة: "نهاية المباراة الودية بانتصار النادي الرياضي الصفاقسي على حساب المستقبل الرياضي بالمرسى بهدف دون رد، سجله علي 10"، في إشارة إلى القميص الذي يرتديه النجم العائد.

ويواصل الصفاقسي استعداداته للموسم الجديد، مدعوما بتعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين، أبرزهم علي معلول، الذي عاد إلى صفوف الفريق بعد نهاية رحلته الناجحة مع الأهلي، والتي دامت قرابة 8 سنوات.

وقدم معلول خلال مسيرته مع الأهلي مستويات متميزة، وتوج بعدد كبير من البطولات، أبرزها دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي والدوري المصري.

ووقع معلول عقدا مع الصفاقسي يمتد حتى صيف 2028، أي لمدة 3 مواسم، حيث يسعى اللاعب للمساهمة في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع احتفالات مئوية النادي.

وتعد عودة علي معلول إلى الصفاقسي خطوة استثنائية، إذ نشأ في أكاديمية الفريق، وتألق في صفوفه قبل رحيله إلى الأهلي، ويأمل أن يكون جزءا من مشروع رياضي يعيد الصفاقسي إلى منصات التتويج محليا وقاريا.