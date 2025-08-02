المغربي أشرف حكيمي مهدد بالسجن 20 عاما .. اعرف السبب

يواجه النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، تطورات قضائية خطيرة في قضية اتهامه بالاغتصاب، قد تضعه أمام احتمال السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، وفقا لما كشفته صحيفة لو باريزيان الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، فإن النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية تقدمت رسميا، في الأول من أغسطس الجاري، بطلب إحالة حكيمي إلى القضاء الجنائي، بعد انتهاء التحقيقات التي استمرت لما يزيد عن عام في الشكوى المقدمة ضده من شابة فرنسية اتهمته بالاعتداء الجنسي داخل منزله يوم 25 فبراير 2023.

ورغم أن الطلب الصادر عن النيابة لا يعد ملزما، إلا أنه يمثل خطوة مؤثرة في مصير القضية، حيث يعود القرار النهائي إلى قاضية التحقيق، التي قد تقرر إما حفظ الملف أو إحالته إلى محكمة الجنايات في إقليم "أوت دو سين"، وهو ما قد يؤدي إلى محاكمة جنائية كاملة.

وفي حال الإحالة، فإن حكيمي قد يواجه محكمة مختصة بجرائم الاعتداء الجنسي، حيث تصل العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات إلى 15 أو حتى 20 عاما من السجن، بحسب القانون الفرنسي.

ومن المتوقع أن تتم المحاكمة، في حال استمرار المسار القضائي، خلال عام 2026 أو 2027 بعد استنفاد مراحل الطعن القانونية، بما فيها الاستئناف والنقض.

وأكدت فاني كولين، محامية أشرف حكيمي، أنها ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية للطعن في أي قرار بالإحالة، بينما صرحت محامية المدعية، راشيل-فلور باردو، بأنها ستستأنف في حال تم حفظ القضية.

يذكر أن القضية تعود إلى مطلع عام 2023، عندما قالت الشابة إنها تعرفت على حكيمي عبر "إنستجرام"، قبل أن يوجه لها دعوة إلى منزله، وهناك – بحسب روايتها – قام بتقبيلها ولمسها رغما عنها ثم اعتدى عليها جنسيا، وهي الاتهامات التي ينكرها اللاعب بشدة.