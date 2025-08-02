نانت الفرنسي يخسر من أنجيه 1-0 وديا بمشاركة المصري مصطفى محمد

خسر فريق نانت الفرنسي، الذي يضم المهاجم المصري مصطفى محمد، أمام نظيره أنجيه بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

وشارك مصطفى محمد في اللقاء منذ البداية، رغم التقارير المتداولة مؤخرا بشأن اقترابه من الانتقال إلى نادي نيوم السعودي، إذ تشير الأنباء إلى موافقته المبدئية على خوض تجربة جديدة في دوري روشن للمحترفين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد لصالح أنجيه عن طريق اللاعب إستيبان لوبول في الدقيقة الثانية، ليستمر بعدها اللقاء دون تغييرات في النتيجة رغم محاولات نانت للعودة.

وضم تشكيل نانت الأساسي في المباراة:

- حراسة المرمى: ألبان لوبيز

- الدفاع: أميان، أوازيم، تاتي، جين كيفين

- الوسط: ضيوف، لويس، ليبينانت

- الهجوم: ماتياس أبلين، جيراسي، مصطفى محمد

وبحسب موقع "Foot Africa"، دخل نادي نيوم السعودي في مفاوضات رسمية مع نانت للتعاقد مع مصطفى محمد، حيث وافق اللاعب على العرض المقدم له، ومن المتوقع أن يحصل على راتب سنوي يصل إلى 5 ملايين يورو.

ومن المقرر، وفقا للتقارير ذاتها، أن يدفع نادي نيوم 10 ملايين يورو لشراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مع نانت، والذي ينتهي في 30 يونيو 2027.

وتعد صفقة انتقال مصطفى محمد إلى نيوم خطوة محتملة ضمن سلسلة من الانتقالات الصيفية التي يشهدها الدوري السعودي، مع سعي الأندية لتعزيز صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد.