قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل كتابة أسماء الله والأذكار على الكفن حرام شرعا؟ دار الإفتاء تجيب
وزير الري: مشروع قناطر ديروط الجديدة يخدم 1.6 مليون فدان
أسعار جيتور T2 موديل 2025 في السوق السعودي
عوائد يومية.. طرح شهادات ادخار جديدة في البنوك
ليلة سقوط بلوجرز التيك توك | تفاصيل مثير واتهامات خطيـ.رة
أحمد موسى: مشروع قناطر ديروط الجديدة ينتهي بشكل كامل في أبريل 2026
باستثمارات 9 مليارات جنيه.. مدبولي يشهد افتتاح أحد الفنادق الشهيرة
الوطنية للانتخابات: تجاوزنا المعوقات الفنية .. وآخر مقر يغلق صباحا
أحمد موسى: قناطر ديروط الجديدة مشروع قومي.. والقناطر القديمة ستكون مزارا سياحيا
البنك الأهلى يفوز على مودرن سبورت بثنائية إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد
المرأة المصرية في طليعة الحاضرين.. إقبال نسائي لافت ببيروت على انتخابات الشيوخ
مظاهرات عالمية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.. وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غيابات مؤثرة في الأهلي مع انطلاق الدوري.. وريفيرو يستبعد رباعي بارز

الأهلي
الأهلي
كريم عاطف

قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد، المقرر يوم 8 أغسطس الجاري؛ تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الإسباني خوسيه ريفيرو، ضربة قوية بغياب عدد من العناصر الأساسية عن بداية المشوار المحلي، لأسباب متنوعة بين الفنية والبدنية، إلى جانب ظروف الانتقالات المحتملة.

ويأتي في مقدمة الغائبين، الجناح أحمد عبد القادر، الذي خرج من حسابات الجهاز الفني لأسباب فنية، في ظل تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى الأنباء المتداولة بشأن توقيعه لنادي الزمالك، والتي ساهمت في تعقيد موقفه داخل القلعة الحمراء، ما دفع ريفيرو لاتخاذ قرار باستبعاده من قائمة الفريق مؤقتا.

كما يغيب الثنائي إمام عاشور ومروان عطية عن بداية الموسم، بسبب عدم اكتمال الجاهزية البدنية، حيث لا يزالان يخضعان لبرامج تأهيلية للتعافي من إصابات سابقة، دون تحديد موعد دقيق لعودتهما إلى المشاركة في المباريات.

وفي تطور آخر، أصبح الظهير الأيسر أحمد نبيل كوكا قريبا من مغادرة الفريق؛ بعد تلقيه عرضا رسميا من نادي قاسم باشا التركي، وسط ترحيب من اللاعب بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي، ولم تبد إدارة الأهلي اعتراضا على رحيله، شريطة الوصول إلى اتفاق مالي مُرضٍ للطرفين.

وتأتي هذه التحديات؛ في وقت يسعى فيه الأهلي لحسم قائمته النهائية قبل انطلاق الموسم، في ظل ضغط المباريات، وتعدد البطولات التي يشارك بها، وعلى رأسها “دوري أبطال إفريقيا، كأس السوبر الإفريقي”.

ويأمل الجهاز الفني في استعادة لاعبيه المصابين سريعا، وضمان بداية قوية للمنافسة على كافة الألقاب.

الدوري المصري الممتاز الدوري المصري أحمد عبد القادر إمام عاشور مروان عطية كوكا الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تصرف أول أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئات

المقاول الهارب محمد علي

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر

أم سجدة

نشر مقاطع مخلة.. ترحيل "أم سجدة" إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة

تنسيق

تنسيق المرحلة الأولى 2025.. درجات النظام الحديث أمام القديم

علا شوشة وأم مكة

علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة

موعد بدء الدراسة في المدارس

موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم

سوزى الاردنية

القبض على البلوجر سوزى الأردنية داخل شقتها بالقاهرة الجديدة

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن

رحمة حسن تكشف معاناتها من الصلع.. تعرف على أسباب حدوثه؟

ترشيحاتنا

فورد

شركة سيارات فورد تخسر ملياري دولار بسبب ترامب

جوري بكر

فستان لافت.. جوري بكر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أول سيارة نص نقل كهربائية.. تدهور مبيعات كيا 2025

بالصور

ابدأ صباحك بمشروبات الديتوكس .. 6 وصفات طبيعية تنظف الجسم وتثبت سكر الدم

مشروبات على الريق تساعد في طرد السموم وموازنة سكر الدم
مشروبات على الريق تساعد في طرد السموم وموازنة سكر الدم
مشروبات على الريق تساعد في طرد السموم وموازنة سكر الدم

احذر شرب القهوة مع هذه الفيتامينات.. أضرار تهدد جسمك

فيتامينات لا يجب تناولها مع القهوة
فيتامينات لا يجب تناولها مع القهوة
فيتامينات لا يجب تناولها مع القهوة

شركة سيارات فورد تخسر ملياري دولار بسبب ترامب

فورد
فورد
فورد

شعرها وقع .. 10 صور لـ رحمة حسن قبل إصابتها بالصلع

رحمة حسن
رحمة حسن
رحمة حسن

فيديو

ايمان عبد اللطيف

عوائد يومية.. طرح شهادات ادخار جديدة في البنوك

ايمان عبد اللطيف

ليلة سقوط بلوجرز التيك توك | تفاصيل مثير واتهامات خطيـ.رة

رحلة أم مكة

رحلة أم مكة 500 جنيه فسيخ خلوها مليونيرة .. شاهد كيف غيرتها الشهرة

أطول كسوف شمسى

من علامات يوم القيامة؟| سماء الأقصر هتتحول ليل في عز الضهر.. اعرف الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

المزيد