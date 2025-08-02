عواد ماشي ولا مكمل؟.. إعلامي شهير يكشف

رفض اللاعب محمد عواد نجم الزمالك، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، الرحيل عن الفريق.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على “فيس بوك”: "محمد عواد يرفض الرحيل عن الزمالك ويتمسك بالاستمرار".

وشهدت الساعات الماضية مقترحًا من جانب مسؤولي نادي المصري البورسعيدي بإجراء صفقة تبادلية مع نادي الزمالك، تقضي بانتقال الحارس محمد عواد إلى الأخضر، مقابل انضمام اللاعب أحمد عيد إلى صفوف القلعة البيضاء.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن الحارس محمد عواد رفض بشكل قاطع فكرة الرحيل عن الفريق في الفترة الحالية، متمسكًا باستكمال عقده والبقاء مع النادي بالموسم الجديد.

وجاء تمسك عواد بالبقاء رغم عدم ضمان المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق، خلال الموسم الجديد؛ في ظل وجود الثنائي محمد صبحي والمهدي سليمان.