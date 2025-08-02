اتحاد الكرة ينعى بونجا حارس مرمى وادي دجلة ومنتخب المحليين

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي وادي دجلة، بعد وفاة محمد أبو النجا “بونجا”.

وقال الاتحاد المصري في بيان: "ينعى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، والعاملين بالاتحاد، محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى منتخب المحليين ونادي وادي دجلة الذي وافته المنية، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل، و«إنا لله وإنا إليه راجعون»".

يُذكر أن بونجا ساهم في تأهل فريق وادي دجلة إلى الدوري المصري الممتاز.