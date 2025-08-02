شوبير ينعى بونجا حارس وادي دجلة

نعى الإعلامي أحمد شوبير، اللاعب محمد أبو النجا “بونجا”، حارس مرمى وادي دجلة، الذي توفي منذ قليل.

وكتب “شوبير” عبر حسابه على “فيس بوك”: "خالص العزاء في وفاة محمد أبو النجا بونجا حارس مرمى وادي دجلة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

وتوفي محمد أبو النجا “الشهير بـ بونجا”، حارس مرمى فريق وادي دجلة، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكان حارس مرمى وادي دجلة، أصيب بالتهاب حاد في الكبد، مما أدى إلى تدهور وعدم استقرار حالته الصحية.

وساهم الراحل بونجا، في صعود فريق وادي دجلة إلى الدوري المصري الممتاز.