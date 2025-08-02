مصر تحصد فضية الفرق ببطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة

توج المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة بفضية منافسات الفرق في بطولة إفريقيا التي تحتنضها غانا خلال الفترة من 1 وحتى 7 أغسطس الجاري.

وحصل الفراعنة الصغار على الميدالية الفضية بعد مباراة قوية ومنافسة عنيفة أمام أصحاب الأرض حتى اللحظة الأخيرة.

وكان منتخبنا الوطني قد استهل مشواره من المجموعة الثانية والتي ضمت إلى جواره كلًا من: "موريشيوس - زيمبابوي - غانا - كوت ديفوار".

وفي ربع النهائي تغلب منتخبنا الوطني على حساب نظيره المنتخب التونسي، فيما صعد للنهائي بعد فوزه على نظيره الجنوب إفريقي.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 11 لاعب ولاعبة وهم: "أنس إسلام - آدم عصام - أحمد فكري - أحمد مصطفى - عمر عبد العزيز - محمد بهجت - كرمة الغندور - جنى أحمد وصفي - سلمى صلاح - هنا هدهود - رامة حسين"، ويشرف على الإدارة الفنية للمنتخب هشام سليمان المدير الفني.

فيما يترأس البعثة شريف جعفر سكرتير عام الاتحاد المصري للريشة الطائرة.