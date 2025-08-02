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مصر ترفع رصيدها إلى 102 ميدالية في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر ترفع رصيدها إلى 102 ميدالية في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر

بعثة مصر
بعثة مصر
محمد سمير

اسدل الستار على منافسات البعثة المصرية في اليوم السابع من دورة الألعاب الأفريقية للمدارس، المقامة حاليًا في دولة الجزائر وتستمر حتى 5 أغسطس الجاري.

أسفرت منافسات اليوم السبت عن تحقيق 11 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و 5 ميداليات برونزية.

بذلك ترتفع حصيلة ميداليات البعثة المصرية إلى 102 ميدالية متنوعة بواقع 52 ميدالية ذهبية و30 ميدالية فضية و 20 ميدالية برونزية.

جاءت ميداليات البعثة المصرية في اليوم السابع كالتالي:-

حصد منتخب ألعاب القوى على ميداليتين ذهبيتين الأولى في دفع الجولة يحيى خالد، وعلي الدين إبراهيم ذهبية قفز بالزانة، وفي منافسات السلاح حصد الفراعنة 5 ميداليات حيث فاز يوسف محروس بالميدالية الذهبية في سيف المبارزة وضمن نفس المنافسات حصد أدهم السرسي على الميدالية الفضية وهنا عبد الباري الميدالية الفضية وأيضا حصد عمر أبوالنيل على الميدالية الفضية فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب هيا قشطة.

وفي منافسات التايكوندو فاز يوسف حسن كمال بالميدالية الذهبية في منافسات 48 كجم، والبراء إبرهيم الميدالية البرونزية في منافسات 73 كجم، ورقية رشوان الميدالية البرونزية في منافسات 44 كجم، وهنا الجرزاوي الميدالية البرونزية في منافسات +63 كجم.

تضم البعثة المصرية نحو 156 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وتشارك مصر في 13 لعبة رياضية هي، "ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو".

تقام منافسات الدورة في أربع مدن جزائرية، هي: قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة.

يرأس البعثة المصرية في الجزائر اللواء مجدي اللوزي، رئيس اتحاد الملاكمة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، ويشغل اللواء أحمد كامل، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، منصب نائب رئيس البعثة.

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