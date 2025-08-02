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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام ينعي بونجا عبر فيسبوك

بونجا
بونجا
باسنتي ناجي

نعى الإعلامي أمير هشام ، اللاعب محمد أبو النجا “بونجا”، حارس مرمى وادي دجلة، الذي توفي منذ قليل.

وكتب “أمير هشام ” عبر حسابه على “فيس بوك”: "خالص العزاء في وفاة محمد ابو النجا " بونجا "حارس مرمي وادي دجلة بعد صراع مفاجئ مع المرض بعد اصابته بجهاز الهضمي و الكبدي
انا لله وانا اليه راجعون".

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

وتوفي محمد أبو النجا “الشهير بـ بونجا”، حارس مرمى فريق وادي دجلة، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكان حارس مرمى وادي دجلة، أصيب بالتهاب حاد في الكبد، مما أدى إلى تدهور وعدم استقرار حالته الصحية.

وساهم الراحل بونجا، في صعود فريق وادي دجلة إلى الدوري المصري الممتاز.

بونجا وادي دجله امير هشام

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