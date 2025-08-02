زينة أسامة تغادر لأبوجا مع بعثة المنتخب لكأس الكرة الطائرة للناشئين

غادرت لاعبة نادي المقاولون العرب للكرة الطائرة زينه أحمد أسامه لاعبة فريق ١٧ سنة، ضمن بعثه المنتخب القومي للكرة الطائرة الشاطئية للناشئين والناشئات تحت ١٨ سنة إلى دولة نيجيريا (أبوجا) للمشاركة في بطولة الكأس القارية للكرة الطائرة الشاطئية للناشئين والناشئات خلال الفترة من ١ وحتى ٨ أغسطس ٢٠٢٥ والمؤهلة إلى بطولة العالم بدولة قطر خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٥.

وقد قام كلا من الأستاذ علي العسال مدير النشاط الرياضي والكابتن أحمد جوده المدير الفني والكابتن حسام عبد الخالق مدير قطاع الناشئات ب مؤازرة اللاعبة قبل السفر متمنين لها أطيب الأمنيات بالتوفيق وتحقيق أفضل النتائج.