طرح البوسترات الفردية لأبطال فيلم درويش

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “درويش” البوسترات الدعائية لأبطال الفيلم الذى من المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية المصرية يوم ١٣ أغسطس الجاري ويوم ٢٨ فى جميع انحاء الوطن العربي.

فيلم درويش

ويقدم فيلم "درويش" توليفة درامية مشوّقة تمزج بين الإثارة، الكوميديا، بالإضافة إلى الخيانة والعلاقات المعقدة. كما يدفع المشاهدين للتساؤل حول تعريف البطل الحقيقي.

لطالما عاش “درويش” وفق قاعدة واحدة: “فكّر بسرعة، وتحرك أسرع”. قاعدة جعلته يتخذ قراراته في لحظتها، ويمشي وراءها بلا تردد. لكن هذه المرة، الأمور خرجت عن السيطرة. صفقة واحدة تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدخله في عالم لا يشبهه: مليء بالمجوهرات المسروقة، والاتفاقات الملتبسة، وقصة حب لم تكن في الحسبان. وبين مطاردات من كل صوب، وامرأتين تشدان به في اتجاهين متضادين، تبدأ لعبته القديمة بالتفكك، وتتحول السرعة إلى فوضى.

أبطال فيلم درويش

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب.