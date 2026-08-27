الأطباء عن صندوق التأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية : نادينا به

علق الدكتور خالد أمين الأمين المساعد لنقابة الأطباء، على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على تسجيل "الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية" في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة.

وقال أمين في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" التأمين ضد أخطاء وأخطار المهنة أمر كنا ننادي به ".

وتابع خالد أمين:" القيم المالية التي تم تحديدها للتامين ضد الأخطاء الطبية أكثر ما يمكن الوصول له في الفترة الحالية ".

وأكمل خالد أمين :" نسعى لتوفير طرق تأمينية متعددة للأطباء لتعويض المريض في حالة الخطأ الطبي ".

ولفت خالد أمين :" على جهات العمل تحمل الاشتراطات الخاصة بالانضمام لصندوق التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية".