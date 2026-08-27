منتخب ناشئات الطائرة يفوز على فلسطين ويواجه الجزائر السبت للمنافسة على ذهبية البطولة العربية

واصل منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة عروضه المشرفة ونتائجه المميزة في البطولة العربية المقامة حاليًا بالأردن، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الفلسطيني بثلاثة أشواط دون رد.



وقدم منتخب مصر أداءً قويًا على مدار أشواط المباراة، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء، ليواصل مشواره الناجح في البطولة ويقترب خطوة جديدة من تحقيق حلم التتويج باللقب.



ومن المقرر أن يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الجزائري يوم السبت المقبل، في مواجهة قوية وحاسمة للمنافسة على الميدالية الذهبية والتتويج بلقب البطولة العربية.

ويقود منتخب مصر للناشئات الكابتن تهاني طوسون مديرًا فنيًا، ويعاونها الكابتن أحمد المهدي مدربًا عامًا، والكابتن عمرو التوني محللًا تقنيًا، بينما تتولى الدكتورة أشرقت عبد الونيس مهمة العلاج الطبيعي.

وترأس البعثة الكابتن مني عبدالكريم أمين صندوق الاتحاد .



وتضم قائمة اللاعبات كلًا من: هنا كريم، ندى نادر، خديجة رامي، كارما منعم، يارا رامز، زينة أحمد، جود عماد، فريدة عبد الستار، حلا حاتم، هنا الغيطاني، لي لي أحمد، ملك تامر، ليلي مؤمن، وهنا إيهاب.