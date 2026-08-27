رعب في إسرائيل بعد تسرب مواد خطرة.. وشخصان يفقدان الوعي

أصيب إسرائيليان مسنان بحالة إغماء خطيرة بعد اشتباه السلطات بحدوث تسرب لمواد خطرة، حيث عُثر عليهما فاقدين للوعي داخل شقة سكنية في حي بسغات زئيف شمالي القدس المحتلة، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

العثور على المصابين في غرفة النوم

ووفقاً لبيان صادر عن "نجمة داود الحمراء"، فقد تلقت طواقمها بلاغاً حول وجود شخصين في العقدين السابع والثامن من العمر فاقدين للوعي لكنهما يتنفسان، ملقيين على أرضية غرفة النوم في شقة تقع بالطابق الرابع في شارع موشيه دايان.

وباشر مسعفو المنظمة الطبية، إلى جانب شرطة منطقة القدس، تقديم العلاج الطبي الأولي للمصابين في الموقع، وتم نقل الرجل إلى مركز "هداسا" الطبي الجامعي في جبل المشارف، فيما نُقلت المرأة إلى مركز "شعاري تسيديك" الطبي.

تخدير وتنفس اصطناعي للمصابين

وفقا للصحيفة، قال المسعف نداف طيب من "نجمة داود الحمراء" والمسعف ديفيد ليفي من وحدة الدراجات النارية: "وجدنا رجلاً وامرأة في السبعينيات من العمر فاقدين للوعي. قدمنا لهما علاجاً طبياً منقذاً للحياة، وقمنا بتخدير الرجل وتركيب جهاز تنفس اصطناعي له، قبل نقلهما إلى المستشفى وحالتهما خطيرة".

تحقيق لرجال الإطفاء في حادث التسرب

من جهتها، أفادت فرق الإطفاء من محطة "هاوما" بأنها تعمل داخل المبنى متعدد الطوابق للتحقق من ملابسات الحادث والاشتباه بوجود مواد خطرة في الشقة، ولا تزال أسباب الحادث قيد الفحص والتحقيق..ولم تعلن السلطات بعد عن طبيعة المادة المشتبه بها أو سبب التسرب.