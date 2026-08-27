ترامب يفجر مفاجأة عن الصين : التجسس متبادل على بعضنا البعض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تُجري محادثات مع إيران، في الوقت الذي تُركّز فيه واشنطن على معاقبة طهران اقتصاديًا، مُتعهّدًا بمعاقبة الدول التي تُجري علاقات تجارية مع الجمهورية الإسلامية.

ويُصرّح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لا نرغب في التحدث معهم. ولا نسعى إلى لقاء أو أي شيء من هذا القبيل"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وعندما سُئل عمّا إذا كان سيُعاقب روسيا لاستمرارها في التعامل التجاري مع إيران، أجاب ترامب: "الأمر يعتمد. حتى الآن، أعتقد أن روسيا تصرفت بشكل جيد فيما يتعلق بمضيق هرمز، ويجب أن تفهموا: مقابل كل ما يفعلونه، نفعله نحن أيضًا. كما تعلمون، كان هناك من يقول شيئًا عن الصين. ماذا عن الصين؟ نسمع أنهم يتجسسون. ونحن نتجسس عليهم أيضا".

ثم عندما سُئل عمّا إذا كان سيفرض عقوبات على البنوك الصينية لتعاملها مع إيران، قال ترامب: "من قال إني لن أفعل؟ أنتم لا تعلمون ما إذا كنت سأفعل ذلك... لستُ مُلزمًا بالإعلان عن كل شيء، أليس كذلك؟"