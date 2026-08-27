الأسنان : نطبق التأمين ضد أخطاء المهنة منذ 2021 .. وأصبح إجباريا في 2023

علق الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على تسجيل "الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية" في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة.

وقال هيكل في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نطبق التأمين ضد أخطاء المهنة منذ عام 2021 وكان اختياري وفي عام 2023 أصبح إجباريا ".

وأضاف إيهاب هيكل :" كنا نطالب بتواجد تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة "، مضيفا:" عقدنا جلسة مع مجلس إدارة الصندوق للتعرف على تفاصيل تحصيل الاشتراطات والتعرف على سقف التعويضات".

وتابع إيهاب هيكل :" الأطباء العاملين في الخارج يدفعون اشتراكات النقابة أون لاين ويدفعون ثمن تأمين لا يستفيدون به لأن هؤلاء الأطباء مؤمن عليهم بالخارج ".