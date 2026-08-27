بعد التصديق الرئاسي .. شروط التقديم في الكلية الفنية العسكرية 2026 بعد التعديلات القانونية الجديدة

مع صدور القانون رقم 156 لسنة 2026 بالتصديق الرئاسي ونشره في الجريدة الرسمية، تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور نحو الكلية الفنية العسكرية، حيث أثارت التعديلات الجديدة المرتبطة بالقانون رقم 93 لسنة 1975 اهتماماً واسعاً، مما أدى إلى تصاعد معدلات البحث عن الشروط والمعايير الرسمية للالتحاق بهذا الصرح العسكري العريق، استعداداً لانطلاق مسيرة المستقبل الهندسي والعسكري في خدمة الوطن وقطاعات الإنتاج والتطوير.



شروط التقديم في الكلية الفنية العسكرية 2026

حددت التعديلات القانونية الجديدة، عددا من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية، وجاءت أبرزها:

-أن يكون الطالب مصري الجنسية.

-أن يكون من أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية دون طريق التجنس.

-أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

-أن تنطبق عليه قواعد القبول في كليات الهندسة المناظرة وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

-الالتزام بالنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للكلية.

الكلية الفنية العسكرية

تعد الكلية الفنية العسكرية إحدى المؤسسات التعليمية المتخصصة في إعداد وتأهيل الضباط المهندسين في المجالات العلمية والهندسية والتكنولوجية، إلى جانب الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار.

وتسهم الكلية في إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع التطورات المتسارعة في العلوم والهندسة والتكنولوجيا، بما يتناسب مع احتياجات القوات المسلحة وتطور مجالات العمل الهندسي.

نص قانون الكلية الفنية العسكرية 2026

نصت المادة 10من القانون على اشتراط الجنسية المصرية للمتقدم، وأن يكون من أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية دون التجنس، إلى جانب حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفق قواعد القبول في كليات الهندسة المناظرة التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

كما تخضع عملية القبول للنسب المئوية لمجموع درجات النجاح، بالإضافة إلى الشروط والأوضاع التي يقررها المجلس الأعلى للكلية.

موعد تطبيق تعديلات قانون الكلية الفنية العسكرية

نص القانون رقم 156 لسنة 2026 على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، لتبدأ تطبيق أحكام التعديلات الجديدة اعتبارًا من 19 من شهر أغسطس 2026.