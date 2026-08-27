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لدعم القطاع الزراعي.. نادر نور الدين: المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على كل قطرة مياه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لدعم القطاع الزراعي.. نادر نور الدين: المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على كل قطرة مياه

الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي
الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي
محمود محسن

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي، أن الدولة تتعامل مع زراعة الأرز وفق خطة تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والموارد المائية المتاحة، موضحًا أن تحديد المساحات المخصصة لزراعة المحصول أصبح جزءًا من سياسة ترشيد استخدام المياه.

وقال نور الدين، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الإنتاج المحلي من الأرز يقدر بنحو 1.3 مليون طن سنويًا، وهو مستوى يستهدف توفير احتياجات المواطنين، مع مراعاة الضوابط الخاصة باستهلاك المياه في ظل محدودية الموارد.

وتابع أن إدارة التركيب المحصولي وترشيد استخدام المياه تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التحديات التي تواجه ملف المياه في مصر، خاصة مع التطورات المتعلقة بالسد الإثيوبي واتفاقية عنتيبي.

 دعم احتياجات القطاع الزراعي

وشدد على ضرورة التعامل مع الموارد المائية المتاحة بأعلى قدر من الكفاءة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تقليل أي أوجه للهدر والحفاظ على كل قطرة مياه، بما يضمن دعم احتياجات القطاع الزراعي والمجتمع بصورة مستدامة.

نادر نور الدين الموارد المائية السوق المحلية المياه

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