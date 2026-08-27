بعد تحسن حالته الصحية .. زوجة ضياء الميرغني تكشف موقفه من العودة للتمثيل | خاص

طمأنت زوجة الفنان ضياء الميرغني جمهوره على حالته الصحية، بعد أن غادر المستشفى وعاد إلى منزله بعد تحسن حالته، وكشفت عن موقفه من العودة للتمثيل وتواصل عدد كبير من النجوم معه للاطمئنان عن حالته الصحية بإستمرار.

وقالت زوجة ضياء الميرغني، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إن حالته الصحية تشهد تحسنًا كبيرا ، :معلقة " الحمد لله، هو في تحسن، وخرجنا من المستشفى خلاص وهو كويس حاليا ويواصل حاليًا العلاج في المنزل وقالى أنا خفيت وبقيت كويس".

وعن إمكانية عودته إلى التمثيل خلال الفترة المقبلة، أكدت زوجته أنه لا يرفض فكرة العمل من حيث المبدأ، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة قوته وحركته بشكل كامل، قائلة إن العلاج الطبيعي يركز حاليًا على تقوية العضلات ومساعدته على الحركة بصورة أفضل.

وأوضحت أن ضياء الميرغني أصبح يتحرك داخل المنزل بشكل جيد، مشيرة إلى أنه يشعر بتحسن واضح.

كما كشفت عن عدد من الفنانين الذين يحرصون على الاطمئنان عليه، ومن بينهم أشرف زكي ومحمد هنيدي، إلى جانب عدد آخر من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

تطورات الحالة الصحية للفنان ضياء الميرغني

وكانت أوضحت زوجة ضياء الميرغني في تصريحات خاصة، أن الحالة الصحية للفنان مستقرة إلى حد كبير، مشيرة إلى أن آلام العظام تُعد أكثر ما يرهقه خلال هذه المرحلة، لكنها ضمن الأعراض التي يتعامل معها من خلال برنامج علاجي دقيق.

وأضافت أن ضياء المرغني يلتزم بكافة تعليمات الأطباء، ويحرص على الاستمرار في جلسات العلاج الطبيعي، لما لها من دور مهم في تحسين حالته الصحية وتسريع وتيرة التعافي، لافتة إلى أن حالته تشهد تحسنًا تدريجيًا ملحوظًا.

وفي سياق متصل، أكدت أن زيارة الأب بطرس دانيال للفنان كان لها أثر إيجابي كبير، حيث عبر عن سعادته بهذه الزيارة التي ساهمت في رفع حالته النفسية بشكل واضح.

كما كشفت أن الأب بطرس دانيال أبلغه بخبر تكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكي خلال الفترة المقبلة، وهو ما أسعده كثيرًا، خاصة أن هذا المهرجان يُعد من أهم وأعرق الفعاليات الفنية في مصر، ويحظى بتقدير واسع داخل الوسط الفني.

وأشارت إلى أن خبر التكريم منح الفنان دفعة معنوية قوية، وساهم في رفع روحه المعنوية بشكل كبير، مؤكدة أنه سعيد بهذا التقدير الذي يأتي تتويجًا لمسيرته الفنية الطويلة.