الاتحاد السكندري يعلن قائمته لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وتقام المباراة على ملعب استاد الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط رغبة من زعيم الثغر في تحقيق الفوز الأول له بالمسابقة، بعدما تعادل سلبيًا مع الزمالك في الجولة الافتتاحية.

وكان الاتحاد قد استهل مشواره في الدوري بالتعادل دون أهداف أمام الزمالك، بينما يدخل سيراميكا اللقاء بحثًا عن تعويض خسارته أمام القناة بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.

قائمة الاتحاد السكندري أمام سيراميكا

وأعلن الجهاز الفني لزعيم الثغر قائمة الفريق استعدادًا للمباراة، والتي ضمت:

حراسة المرمى: صبحي سليمان، أحمد المنشاوي.

خط الدفاع: عبدالله أشرف، مؤمن شريف، خالد عبدالفتاح، محمود شبانة، أحمد محمود، مصطفى إبراهيم.

خط الوسط: عبدالغني محمد، محمد توني، محمود عماد، كناريا، أبو بكر ليادي، عبد الرحمن بودي، سيفوري إيزاك، يسري وحيد.

خط الهجوم: جون إيبوكا، فادي فريد، عمرو جمعة.

وتأتي المباراة ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري، وتجمع بين الاتحاد السكندري وسيراميكا على استاد الإسكندرية.