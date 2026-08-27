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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد معروف حكما لمباراة الأهلي وزد غدا في الدوري

محمد معروف
محمد معروف
أ ش أ

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم /الخميس/ الحكم محمد معروف، لإدارة مباراة الأهلي وزد، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي أمام فريق زد، في الثامنة من مساء غد الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثانية من الدوري.

وقررت لجنة الحكام، تعيين الحكم محمد معروف في لقاء الأهلي و زد، على أن يعاونه كل من محمد عاطف الزناري، وعماد العقاد، والحكم الرابع أحمد عبد الله، وحكم تقنية الفيديو المساعد "فار" حسام عزب، ويساعده هاني خيري.

وكان الأهلي قد انتصر في الجولة الأولى للدوري على فريق الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، فيما تعادل زد مع وادي دجلة بدون أهدف.

لجنة الحكام الرئيسية الاتحاد المصري لكرة القدم الأهلي إستاد القاهرة الدولي

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