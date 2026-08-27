محمد معروف حكما لمباراة الأهلي وزد غدا في الدوري

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم /الخميس/ الحكم محمد معروف، لإدارة مباراة الأهلي وزد، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي أمام فريق زد، في الثامنة من مساء غد الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثانية من الدوري.

وقررت لجنة الحكام، تعيين الحكم محمد معروف في لقاء الأهلي و زد، على أن يعاونه كل من محمد عاطف الزناري، وعماد العقاد، والحكم الرابع أحمد عبد الله، وحكم تقنية الفيديو المساعد "فار" حسام عزب، ويساعده هاني خيري.

وكان الأهلي قد انتصر في الجولة الأولى للدوري على فريق الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، فيما تعادل زد مع وادي دجلة بدون أهدف.