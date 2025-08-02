مطعم شهير في سوهاج يخصص جزءًا من إيراداته لدعم مصابي انفجار الغاز

لم يكن انفجار أسطوانة الغاز الذي وقع أمس داخل أحد مطاعم مدينة سوهاج مجرد حادث عابر، بل كان صدمة أصابت المجتمع المحلي بالحزن والقلق، خاصة بعد إصابة عدد من عمال المطعم بجروح متفرقة استدعت نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولكن ما حدث اليوم، كان بمثابة رسالة طمأنينة أعادت الأمل في نفوس الكثيرين، بعدما أطلق مطعم آخر شهير بالمحافظة مبادرة إنسانية لدعم زملائهم المصابين.

توزيع وجبات على أسر المصابين بالمستشفيات

ففي لفتة طيبة تعكس روح التكافل والمساندة، قرر أصحاب أحد المطاعم المعروفة بسوهاج تخصيص جزء من الإيراد اليومي لدعم المصابين في الحادث.

ومساعدة أسرهم على تجاوز المحنة، في ظل التكاليف العلاجية والضغوط النفسية التي لحقت بهم.

وأكد مسؤولو المطعم أن هذه المبادرة نابعة من شعورهم بالواجب تجاه زملاء المهنة، قائلين:" "اللقمة اللي بنكسب منها.. لازم تكون سبب في ستر غيرنا".

ولم تكتفِ إدارة المطعم بالدعم المالي فقط، بل توجه اليوم عدد من العاملين به إلى المستشفيات التي نُقل إليها المصابون.

ووزعوا عددًا من الوجبات الساخنة والمشروبات والعصائر على المصابين وذويهم، في مشهد إنساني مؤثر لاقى ترحيبًا واسعًا من الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر أهالي المصابين عن امتنانهم لهذه المبادرة، مؤكدين أن هذه اللفتات تُعيد الثقة في الإنسانية وتُظهر المعدن الأصيل لأبناء سوهاج، وطالب كثيرون بتكرار هذه المبادرات لدعم الفئات المتضررة من الحوادث والكوارث.

وتظل مثل هذه التصرفات النبيلة، دليلًا على أن الخير لا ينقطع، وأن في وقت الشدة يظهر دائمًا من يمد يده بالرحمة والمساعدة، بعيدًا عن الأضواء أو انتظار مقابل.