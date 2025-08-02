تمركز بميدان الهلال .. مدير أمن سوهاج يتابع الحالة الأمنية ميدانيًا

واصل اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولاته الميدانية لمتابعة الحالة الأمنية بشوارع وميادين المحافظة، حيث قاد اليوم تمركزًا أمنيًا موسعًا بميدان الهلال، أحد أكثر الميادين حيوية بمدينة سوهاج.

وذلك ضمن خطة المديرية لتكثيف التواجد الشرطي وتحقيق الانضباط المروري ومواجهة أية محاولات للخروج عن القانون.

وتم التأكيد على يقظة الخدمات الأمنية والمرورية المنتشرة بالموقع.

مديرية أمن سوهاج

وضرورة التعامل الفوري مع أية بلاغات أو مواقف طارئة، لضمان استقرار الحالة الأمنية وسلامة المواطنين.

كما تفقد اللواء دكتور حسن عبدالعزيز محيط منطقة مستشفى الحميات بمدينة سوهاج، ووجّه بتكثيف التواجد الأمني بها، خاصةً في ظل قربها من عدد من المنشآت الصحية المهمة.

وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين رجال الشرطة والإدارات الخدمية، بما يضمن توفير بيئة آمنة للمواطنين والمترددين على المستشفى.

وأكد مدير أمن سوهاج، خلال حديثه مع الضباط والأفراد، على أهمية رفع معدلات الأداء الأمني، والعمل بروح الفريق، والالتزام الكامل بالتعليمات والتعامل الإنساني الراقي مع المواطنين.

واشار إلى أن الشارع السوهاجي يستحق حالة من الانضباط تعكس الصورة الحقيقية لجهاز الشرطة.

وتأتي جولات مدير الأمن الميدانية استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في فرض الأمن والطمأنينة، وتحقيق التوازن بين الحزم في تنفيذ القانون، والتفاعل الإيجابي مع احتياجات المواطنين.