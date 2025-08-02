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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنشاء وحدة لتصنيع الأعلاف في سوهاج .. تفاصيل

اجتماع محافظة سوهاج
اجتماع محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالمحافظة، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي، وأعضاء المجلس، وممثلي التكتلات الاقتصادية والمجتمع المدني، ورؤساء جمعيات المستثمرين ومديري المناطق الصناعية، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات.

واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ توصيات المجلس السابق، ومنها إحلال وتجديد بعض المصانع المتوقفة، وإنشاء وحدة لتصنيع الأعلاف، وتأجير معرض تسويق المنتجات الحرفية بحي الكوثر.

محافظة سوهاج

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لمعاينة قطعة أرض بمساحة 1000 متر بحي الكوثر تمهيدا لطرح سبل استغلالها كفرصة استثمارية واعدة.

وفي إطار خطة المحافظة للتوسع في جذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد المحلي، وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد كراسة شروط خاصة لطرح محلات الكورنيش الغربي مع تصنيفها وترقيمها.

وذلك عقب افتتاح المرسى السياحي بالكورنيش خلال الأيام القادمة، كما طالب المحافظ بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لسرعة وصول المحولات الكهربائية المطلوبة للمنطقة الصناعية بالأحايوة.

وذلك مع عرض خطة الهيئة في توفير هذه المحولات، وإعداد خطة لاستكمال كافة المرافق بالمنطقة الصناعية بالأحايوة منعا لحدوث أية معوقات.

ومن جانبه، استعرض المستشار العلمي للمحافظة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة، حيث تم طرح 5 مشروعات، وتم التعاقد على 17 مشروعا مع شركة مياه الشرب.

وجاري طرح 5 مشروعات أخرى، بالإضافة إلى 7 مشروعات سيتم طرحها فور وصول رد مجلس الوزراء بالموافقة عليها للطرح.

وشدد المحافظ على سرعة إجراءات طرح المشروعات لخدمة المواطنين وتعظيم موارد المحافظة، مؤكدا على أهمية  جمعيات المستثمرين التي تم تشكيلها بالمناطق الصناعية المختلفة.

ودورها في توفير كافة الخدمات من أمن ونظافة ومتابعة استكمال المرافق المتبقية.

واستعرض الاجتماع أيضا موقف تسليم الأراضي بالمناطق الصناعية "غرب جرجا، غرب طهطا، الكوثر، الأحايوة"، حيث تم تسليم 153 قطعة أرض حتى الآن، وتم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ أعمال المرافق بالمناطق الصناعية بغرب طهطا.

وغرب جرجا، حيث سيتم الانتهاء منها بنهاية شهر أكتوبر القادم.

كما وجه المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد لاختيار المواقع المناسبة لإقامة مصنع لتجفيف الطماطم والخضراوات، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج المولاس من قصب السكر .

تطرق الاجتماع كذلك إلى مناقشة سبل تطوير منظومة السياحة والترويج للمناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث يجري إعداد دراسة لإقامة دورات تدريبية للعاملين بقطاع السياحة تنسيقا مع الجهات المختصة وبعض الشركات الدولية الخاصة بالتسويق الإلكتروني والتحول الرقمي.

وأكد المحافظ على ضرورة بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استيعاب مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوى دخل المواطنين، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بجميع مراكز المحافظة.

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