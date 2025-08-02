أخبار التوك شو| كواليس مرعبة في حريق قرية برخيل سوهاج.. تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أبو العينين يكشف تفاصيل أول مصنع لـ سيراميكا كليوباترا

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إنه لم يكن ينام الليل من أجل استكمال المصنع الأول له، لافتا إلى أنه خرج إلى المعرض ومرّ عليه رجل كان يبعث برسالة سلام إليه في كل مرة، ولكن في تلك المرة وجده داخل المعرض فذهب إليه وقال له «يا حاج محمد أنا عاوز منك خدمة، قالي أنا عندي 80 ألف جنيه ممكن تشغلهملي، قولتله يا حاج أنا مش بشغل فلوس، بس هعملك حاجة تكسبك بس مش تشغيل فلوس باخدها وأشغلها، أنا هعتبر نفسي بعتلك صفقة بانيوهات، هدهالك والمكسب دا ليك أيا كان اللي يطلع في حدود من 20 لـ30%، قالي أنا واثق فيك».

مصطفى حدوتة: عندي اكتفاء هي أحلى أغنية في ألبوم أصالة وأكثرها تميزا

عبّر الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، عن فخره وسعادته بتعاونه مع النجمة أصالة نصري في أغنيتها الجديدة "عندي اكتفاء"، ضمن ألبومها الأخير، مؤكدًا أنها تعد من أقوى أعمال الألبوم وأكثرها تميزًا من وجهة نظره الفنية.

مفكر: أمريكا تخلت عن الصناعات التقليدية وتركز على الاقتصاد الرقمي

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، على أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت في العقود الأخيرة مسارًا مختلفًا بالتخلي التدريجي عن الصناعات التقليدية كثيفة العمالة، لصالح التركيز على الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة.

العسكري: قارة إفريقيا لا تمثل شيئا في التغيرات المناخية والانبعاثات

أكد البروفيسور هشام العسكري، أستاذ علوم نظم الأرض، أن توجيه أصابع الاتهام إلى دولة بعينها أو إلى الغرب، فيما يتعلق بالتغيرات المناخية؛ لا يهم الآن.

الخارجية: حملات التشويه ضد مصر ممنهجة وموقفنا ثابت تجاه غزة

قال السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن ما تتعرض له مصر من حملات تشويه عبر مظاهرات محدودة أمام سفاراتها في الخارج، هو «محاولة ممنهجة ومكشوفة لتزييف الواقع والطعن في الدور الاستثنائي الذي تضطلع به مصر في دعم القضية الفلسطينية.

كواليس مرعبة في حريق قرية برخيل بسوهاج

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، حالة الرعب والخوف التي سيطرت على أهالي قرية برخيل في مركز البلينا بمحافظة سوهاج، بسبب الحرائق التي اندلعت في المنطقة دون أسباب ملموسة.

مصطفى بكري يكشف سرّ أزمة الكهرباء بالجيزة

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها بعض مناطق محافظة الجيزة خلال اليومين الماضيين، والتي أثارت استياء المواطنين، خاصةً في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وتزامنًا مع ضعف ضخ مياه الشرب في عدد من المناطق الحيوية.

الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، يتضمن بيانات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الجو.

الأنظمة الغذائية المناسبة مع حقن التخسيس؟.. أخصائى يجيب

كشف الدكتور محمد الشافعى أخصائى تغذية، عن أن لحقن التخسيس ميزة أن أنظمتها الغذائية لا تحتاج لنظام صعب أو هتحرم من أى أكل فى الدنيا، لكن بالعكس باكل وجبات بسيطة بكميات قليلة".

توافد كثيف من الجالية المصرية بالرياض للمشاركة في انتخابات الشيوخ

قال جمال الوصيف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة السعودية الرياض، إن الساعات الأخيرة شهدت ذروة الحضور من أبناء الجالية المصرية بالمملكة للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكداً أن الجالية المصرية في السعودية تُعد من أكبر الجاليات المصرية المقيمة بالخارج.