العسكري: قارة إفريقيا لا تمثل شيئا في التغيرات المناخية والانبعاثات

أكد البروفيسور هشام العسكري، أستاذ علوم نظم الأرض، أن توجيه أصابع الاتهام إلى دولة بعينها أو إلى الغرب، فيما يتعلق بالتغيرات المناخية؛ لا يهم الآن.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة "dmc": "قارة إفريقيا لا تمثل شيئا في التأثير على التغيرات المناخية والانبعاثات، فهناك دول عظمى مصدرة للغازات الدفيئة وأبرزها الولايات المتحدة والصين والهند وأوروبا، وهم الأساس في التلوث".

وأوضح أن: "المشكلة الواقعية حاليا، هي أنا الدول النامية لم تؤثر في هذا الأمر، ولكنها بالطبع ستتأثر، لذلك أمامها أمرين، أولهما إما استمرار إلقاء اللوم على الدول العظمى، رغم معرفتنا بذلك، والأمر الآخر أن تبدأ في التعامل مع الوضع".