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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في الأردن.. ماذا قال؟

أصالة
أصالة
هاجر هانئ

شاركت الفنانة أصالة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها، خلال إحيائها حفلا غنائيا في الأردن.

وظهرت أصالة في حفلها الأخير بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البني المصنوع من القماش الشيفون، واتسم التصميم بأنه متناسق مع قوامها.

وتزينت أصالة ببعض الإكسسوارات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة، فيما بدت بخصلات شعرها المنسدلة، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على  الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.


تعليق ناقد موضة على فستان أصالة في الأردن

علق ناقد الموضة حكيم شاهين، على إطلالة أصالة نصري في حفل الأردن، قائلا: “أحب الفساتين يلي تجي وكانها مرسومة رسم على الجسم، والموديل أنيق وراقي، واللون طالع يجنن عليها ومع لون شعرها، والكاب يلي ببداية الفيديو طالع فخم وراقي مع اللوك”.

وأضاف ناقد الموضة، في منشوره على السوشيال ميديا: “التنسيق مرتب ومناسب الإطلالة ككل”.

أصالة فستان أصالة ناقد الموضة الأردن

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