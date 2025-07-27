زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بإطلالتها في المالديف..شاهد

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في المالديف.



إطلالة زوجة حمدي الميرغني في المالديف



تألقت زوجة حمدي الميرغني في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان طويل اتسم التصميم بأنه جمع بين الألوان المواكبة لأحدث صيحات الموضة.



انتعلت حذاء صيفي باللون الذهبي، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

