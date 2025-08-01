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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توافد كثيف من الجالية المصرية بالرياض للمشاركة في انتخابات الشيوخ

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قال جمال الوصيف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة السعودية الرياض، إن الساعات الأخيرة شهدت ذروة الحضور من أبناء الجالية المصرية بالمملكة للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكداً أن الجالية المصرية في السعودية تُعد من أكبر الجاليات المصرية المقيمة بالخارج.

وأوضح الوصيف، خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، أن العشرات من المواطنين المصريين توافدوا على مقر السفارة المصرية في الرياض للإدلاء بأصواتهم، بالتزامن مع استمرار توافد الناخبين أيضاً على مقر القنصلية العامة بمدينة جدة، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف أن مشهد المشاركة تميز بالتنوع، حيث حضر الناخبون من مختلف الفئات، بما في ذلك الشباب، وكبار السن، والعائلات التي اصطحبت أطفالها، في مشهد وصفه بـ«العرس الانتخابي»، يعكس حرص أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستوري، والاستفادة من الفرصة التي منحتها الدولة المصرية لهم للمشاركة في اختيار ممثليهم، رغم وجودهم خارج البلاد.

وأشار الوصيف إلى أن هذا الاستحقاق يأتي متزامناً مع عقد النسخة الأخيرة من مؤتمر المصريين بالخارج، وهو ما يعكس سياسة الدولة المصرية المستمرة في دعم مواطنيها بالخارج، وتلبية مطالبهم، وتيسير الخدمات المقدمة لهم.

وأكد أن السفارة المصرية في الرياض وفّرت جميع التجهيزات اللازمة لضمان راحة الناخبين، بما في ذلك إقامة خيام مكيفة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، وتقديم مشروبات باردة، إلى جانب التجهيزات اللوجستية الأخرى مثل طباعة بطاقات الاقتراع وتسهيل إجراءات التصويت.

القاهرة الإخبارية العاصمة السعودية الرياض الجالية المصرية في السعودية

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