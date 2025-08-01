مفكر: أمريكا تخلت عن الصناعات التقليدية وتركز على الاقتصاد الرقمي

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، على أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت في العقود الأخيرة مسارًا مختلفًا بالتخلي التدريجي عن الصناعات التقليدية كثيفة العمالة، لصالح التركيز على الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يفهم هذا التحول الاستراتيجي في بنية الاقتصاد الأمريكي، وظن أن الأزمة تكمن في عدم شراء العالم للمنتجات الأمريكية، لذا بدأ بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع المستوردة.

وأوضح المفكر السياسي أن الولايات المتحدة خرجت تدريجيًا من صناعة الحديد والصلب والأسمدة وحتى السفن، وسمحت بانهيار شركات السيارات الكبرى مثل "جنرال موتورز"، مقابل التوسع في صناعات عالية التقنية تتمركز في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا ومناطق الساحل الشرقي، مثل الصناعات الفضائية والأدوية المتقدمة.

القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة

وأشار إلى أن أمريكا الآن تحتكر الصناعات المعقدة مثل تكنولوجيا الأقمار الصناعية والطائرات والدواء، وحققت تقدمًا علميًا هائلًا في هذا المجال، لكنها تخلّت عن القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة، ما أدى إلى غضب قطاعات واسعة من الطبقة العاملة الأمريكية.

نزاعات قضائية لتعديل نصوص دستورية

وأكد سعيد أن ترامب حاول إعادة إحياء الصناعات التقليدية لتلبية مطالب العمال الذين شعروا بالتهميش، كما دخل في مواجهة صريحة مع ملف الهجرة، حتى أنه خاض نزاعات قضائية لتعديل نصوص دستورية تمنح الجنسية لأي طفل يُولد على الأراضي الأمريكية، وهو ما فتح باب الصراع مع السلطة القضائية.