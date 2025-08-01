الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، يتضمن بيانات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الجو.

حالة الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس فى القاهرة والمحافظات، ويبدو أن الشهر الأكثر حرارة في شهور العام، قرر كسر حاجز التوقعات، إذ من المتوقع أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة عن المعتاد خلال هذه الفترة من العام، وسط نشاط الرياح، الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بتحسن الأجواء.

وأوضحت أن الطقس الذي نشهده، حار رطب على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على جميع الأنحاء.

توقعات الطقس في أغسطس

كشفت خرائط الطقس عن فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وسط انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

ومن المتوقع نشاط للرياح على معظم الأنحاء الأمر الذي يساعد على تحسن حالة الطقس، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكوُّن شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 34 25

الإسكندرية 30 23

مطروح 29 23

الغردقة 37 29

شرم الشيخ 38 30

الأقصر 40 29