قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، يتضمن بيانات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الجو.

حالة الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس فى القاهرة والمحافظات، ويبدو أن الشهر الأكثر حرارة في شهور العام، قرر كسر حاجز التوقعات، إذ من المتوقع أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة عن المعتاد خلال هذه الفترة من العام، وسط نشاط الرياح، الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بتحسن الأجواء.

وأوضحت أن الطقس الذي نشهده، حار رطب على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على جميع الأنحاء.

 

توقعات الطقس في أغسطس

كشفت خرائط الطقس عن فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وسط انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

ومن المتوقع نشاط للرياح على معظم الأنحاء الأمر الذي يساعد على تحسن حالة الطقس، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكوُّن شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 34 25
الإسكندرية 30 23
مطروح 29 23
الغردقة 37 29
شرم الشيخ 38 30
الأقصر 40 29

الارصاد طقس حالة الطقس طقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

تيك توك

أزهري: كل من يشارك في “تيك توك” بالنشر أو الدعم أو التفاعل مشارك في الإثم

الدعاء

6 دعوات رددهم لمن أراد التوبة والستر

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: الحج دين في رقبة المستطيع

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد