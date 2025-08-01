صفقة كبيرة.. تقارير: مصطفى محمد يقترب من نيوم السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن موقف المصري مصطفى محمد، من العروض التي تلقاها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال موقع “أفريكا فوت”، إن مصطفى محمد، قرر الانتقال إلى نادي نيوم السعودي.

وأضاف الموقع، ان مصطفى محمد أبلغ مسؤولي نانت بموافقته النهائية على عرض نيوم، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق شامل على الجوانب المالية والشخصية، ليصبح انتقاله إلى الدوري السعودي مسألة وقت لا أكثر.

وأكد التقرير أن اللاعب سينتقل مقابل 10 ملايين يورو يحصل عليها نادي نانت الفرنسي، بينما سيحصل مصطفى محمد على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو، في واحدة من أكبر صفقات اللاعبين المصريين في الميركاتو الحالي.