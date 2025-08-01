ليفربول ينسحب من صفقة إيزاك بعد رفض نيوكاسل عرضًا بـ110 ملايين جنيه إسترليني

فجّر نادي ليفربول مفاجأة من العيار الثقيل بعدما قرر رسميًا الانسحاب من صفقة التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم فريق نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم أنه كان أحد الأهداف الرئيسية لتدعيم الخط الأمامي للريدز قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان ليفربول قد دخل بقوة في مفاوضات مع إدارة نيوكاسل، وعرض مبلغًا ضخمًا بلغ 110 ملايين جنيه إسترليني من دون أي إضافات أو حوافز، في محاولة جادة للحصول على خدمات إيزاك، الذي تألق بصورة لافتة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، قوبل العرض بالرفض القاطع من إدارة نيوكاسل التي لا تنوي التفريط في نجمها الأول، ما دفع مسؤولي ليفربول إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من الصفقة بشكل نهائي، وعدم تقديم أي عروض جديدة.

انسحاب ليفربول من الصفقة جاء بعد أقل من أسبوع من إعلان النادي التعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، القادم من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 80 مليون يورو، بالإضافة إلى 15 مليونًا أخرى كحوافز ومكافآت محتملة، لتدعيم القدرات الهجومية للمدرب الجديد أرني سلوت.

ويبدو أن صفقة إيكيتيكي،وتمسك نيوكاسل بإيزاك، ساهمتا بشكل كبير في اتخاذ ليفربول هذا القرار الحاسم، وسط ترقب جماهيري واسع لما سيحدث في باقي أيام سوق الانتقالات، وما إذا كان النادي سيتجه نحو هدف هجومي آخر أو يكتفي بترميم الفريق بالصفقات الحالية.