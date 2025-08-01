أتالانتا يرفض عرض إنتر ميلان لضم لوكمان رغم رغبة اللاعب في الرحيل

أصر نادي أتالانتا الإيطالي، على الاحتفاظ بخدمات نجمه النيجيري أديمولا لوكمان، خلال الموسم الكروي المقبل؛ على الرغم من رغبة اللاعب القوية في الرحيل هذا الصيف، والانضمام إلى صفوف إنتر ميلان.

وأبدى لوكمان- أحد أبرز نجوم الفريق في الفترة الأخيرة- رغبته الواضحة في خوض تحدٍ جديد مع "النيراتزوري"، إلا أن المفاوضات بين الناديين لم تسفر عن أي اتفاق رسمي حتى الآن، بسبب تمسك أتالانتا بموقفه الرافض للتفريط في اللاعب.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير نيكولو شيرا، أن نادي إنتر تقدم بعرض بلغت قيمته الإجمالية 45 مليون يورو، منها 42 مليون كرسوم ثابتة، و3 ملايين كحوافز إضافية، لكن إدارة أتالانتا رفضت العرض بشكل قاطع.

وأضاف شيرا أن لوكا بيركاسي، رئيس أتالانتا، عرض على لوكمان تجديد عقده حتى عام 2029 مقابل راتب سنوي يبلغ 4.5 مليون يورو، في محاولة لإقناعه بالبقاء، لكن اللاعب النيجيري رفض العرض الأسبوع الماضي، مؤكداً تمسكه بفكرة الرحيل.

وفي السياق ذاته، أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، خبير سوق الانتقالات بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن أتالانتا لا ينوي بيع لوكمان تحت أي ظرف، مشيراً إلى أن النادي يعتبره لاعباً "غير قابل للبيع" في المرحلة الحالية.

ويبدو أن إدارة أتالانتا تسعى للحفاظ على استقرار الفريق الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتعتمد بشكل كبير على لوكمان كأحد العناصر الأساسية في التشكيلة، وسط ترقب من جماهير إنتر ميلان لمصير هذه الصفقة المعقدة في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.