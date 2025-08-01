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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأنظمة الغذائية المناسبة مع حقن التخسيس؟.. أخصائى يجيب

تخسيس
تخسيس
عادل نصار

كشف الدكتور محمد الشافعى أخصائى تغذية، عن أن لحقن التخسيس ميزة أن أنظمتها الغذائية لا تحتاج لنظام صعب أو هتحرم من أى أكل فى الدنيا، لكن بالعكس باكل وجبات بسيطة بكميات قليلة".

وأضاف محمد الشافعى، خلال تصريحات لبرنامج "ست ستات" على قناة "DMC"، أن الحقن بتقفل الشهية وكأن الشخص أجرى عملية تكميم، وعندها يتناول الشخص كميات قليلة من الطعام وبتشبعه، ولكن يجب أن تكون عدد الوجبات كثيرة".

وأكد الشافعى أنه يجب أن يتناول الشخص فيتامينات تحت إشراف الطبيب حتى يتحمل الجسم هذا النظام الغذائى ولا يحدث له أى مشاكل، لافتا إلى أن النظام الغذائى الذى لايتماشى مع حقن التخسيس هى الحاجات اللى فيها البهارات والتوابل واللى فيها نسبة دهون عالية او مهدرجة مثل الزيوت المهدرجة والمقليات والحاجات اللى فيها لبن".

وتقدم حلقات برنامج "ست ستات" على قناة "DMC"، كل من الإعلاميات سالى شاهين ونهى عبد العزيز وشريهان أبو الحسن وآية جمال الدين وجاسمين طه زكى وسناء منصور.

ويقدم البرنامج يوم السبت من كل أسبوع الإعلامية سالى شاهين ويوم الأحد الإعلامية نهى عبدالعزيز، فيما تقدم البرنامج يوم الاثنين الإعلامية شريهان أبو الحسن وفى يوم الثلاثاء الإعلامية آية جمال الدين، أما يوم الأربعاء فتقدم البرنامج الإعلامية جاسمين طه زكى ويوم الخميس الإعلامية سناء منصور، وفى يوم الجمعة تقدم المذيعات الست الحلقة ليتناقشن فى موضوع مهم من وجهة نظر كل واحدة منهن.

يسلط "ست ستات" الضوء على قضايا المرأة والمجتمع والأسرة، ويقدم العديد من الفقرات التى تخاطب وتهم الشارع المصرى، كما يسلط الضوء على مختلف القضايا التى تمس الأسرة، بالإضافة إلى محتوى متنوع يعكس الاهتمامات والتحديات التى تواجه المجتمع.

حقن تخسيس التخسيس اخصائي تغذية

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