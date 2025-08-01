فتحي سند يعلق على خسارة الزمالك أمام بروكسي

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي خسارة الزمالك أمام بروكسي.

وكتب فتحي سند، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: " ي البروفة الأخيرة قبل انطلاق الدوري.. الزمالك يخسر أمام بروكسي بنتيجة 1-3 ودياً".

وانتهت المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بين الزمالك وبروكسي على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، بخسارة الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

وتقدم بروكسي في الدقيقة السادسة وتعادل عبد الحميد معالي للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف بروكسي الهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تجربة مجموعة أخرى من اللاعبين فى ودية بروكسي اليوم، بعد مشاركة مجموعة أخرى في مباراة الأمس أمام غزل المحلة