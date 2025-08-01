مصطفى حدوتة: عندي اكتفاء هي أحلى أغنية في ألبوم أصالة وأكثرها تميزا

عبّر الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، عن فخره وسعادته بتعاونه مع النجمة أصالة نصري في أغنيتها الجديدة "عندي اكتفاء"، ضمن ألبومها الأخير، مؤكدًا أنها تعد من أقوى أعمال الألبوم وأكثرها تميزًا من وجهة نظره الفنية.

الأقوى في الألبوم

وأوضح مصطفى حدوتة، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "الأغنية دي بالنسبة لي هي الأقوى في الألبوم.. بصدق لو ماكنتش مشارك فيها من الأساس وسمعتها كواحد من الجمهور، كنت هأقف قدامها احترامًا، هي من نوعية الأغاني اللي بتتقال فيها كلمة، الأغنية في حتة لوحدها والألبوم كله في حتة تانية".

وأشاد مصطفى حدوتة بكل عناصر العمل الفني قائلًا: "التوزيع متعوب عليه جدًا، إيهاب كولبيكس قدم توزيع فظيع، مختلف ومبهر، والملحن إيهاب عبد الواحد أبدع في تقديم لحن جميل وراقٍ، أما الفكرة والكلام فكانا في منتهى الدقة والتكامل".

وأضاف مصطفى حدوتة، قائلاً: "ما يميز الأغنية فعلًا هو وجود موال مرتين داخل العمل، في المقدمة وداخل جسم الأغنية، ودي حاجة مش معتادة في الأغاني التجارية، عادةً بنشوف موال في بداية الأغنية فقط، أو مفيش موال أصلاً، لكن هنا في بناء فني مختلف، فيه تصاعد وهبوط ثم انطلاق من جديد، وده اللي خلق حالة موسيقية خاصة".

وأكد حدوتة: "عندي اكتفاء" تُعد من الأغاني التي تعبّر عن هوية فنية ناضجة وجريئة، وأنه كان سيمنحها تقديرًا عاليًا حتى لو لم يكن مشاركًا فيها كشاعر، مضيفًا: "مش بحكم إنها كلماتي، لكن لأنها أغنية فعلاً متكاملة، ومتعوب عليها جدًا، ومهمّة على مستوى الصناعة ككل".