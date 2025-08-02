مشاجرة بين عمال محلين للعصائر والحلويات بحي شرق سوهاج

شهدت دائرة قسم ثان سوهاج مشاجرة عنيفة بين عدد من العاملين داخل محلين تجاريين شهيرين، أحدهما متخصص في العصائر والآخر في الحلويات، وذلك بسبب خلافات على تقديم الطلبات لأحد الزبائن.

وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين عمال كافتيريا للعصائر من جهة، وعمال كافتيريا للحلويات من جهة أخرى، وتطورت من مشادة كلامية إلى تشابك بالأيدي أمام المارة، ما أثار حالة من الهرج بالمنطقة.

تفاصيل الواقعة

وضم طرفا المشاجرة الطرف الأول عمال كافتيريا العصائر، وهم:" محمد أ. م. م (36 عامًا – مقيم مركز سوهاج)، حماده م. ذ. ح (40 عامًا – مقيم قسم أول سوهاج)، حماده ك. أ. أ (24 عامًا – مقيم مركز أخميم)، هشام ح. ع. أ (26 عامًا – مقيم قسم أول سوهاج)، أحمد ك. ع. ح (49 عامًا – مقيم قسم أول سوهاج)، يوسف أ. ح. أ (20 عامًا – مقيم قسم ثان سوهاج)".

والطرف الثاني:" عمال كافتيريا زلابيا للحلويات، محمد م. ش. م (21 عامًا – مصاب بسحجات متفرقة – مقيم قسم أول سوهاج)، يوسف م. ع. ص (22 عامًا – مقيم قسم ثان سوهاج)، زياد خ. ع. أ (20 عامًا – مقيم قسم أول سوهاج)".

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بنشوب مشاجرة دائرة القسم.

تعود إلى نشوب خلاف لحظي بين الطرفين بعد قيام أحد عمال محل الحلويات بتقديم مأكولات لأحد الزبائن أثناء جلوسه بطاولة مخصصة لمحال العصائر، مما أثار غضب عمال المحل وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي.

وعلى الفور، تم ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وحرر محضر بالواقعة.

كما وجه رئيس قسم الوقاية بإدارة الحماية المدنية بفحص المحلين، وتبين عدم استيفائهما لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

وعلى إثر ذلك، تم التنسيق مع مسؤولي حي شرق سوهاج واستصدار قرار إداري بإغلاق الكافتيرتين وتشميعهما بشكل فوري.