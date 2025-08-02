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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير أمن سوهاج الجديد يدشن تمركزًا للشرطة في ميدان الثقافة

اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، تمركزًا أمنيًا مكثفًا بقيادة اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، في ميدان الثقافة وسط المدينة، وذلك خلال جولة ميدانية أجراها اليوم.

وبدأ تولى اللواء حسن عبدالعزيز مهام عمله، بجولة تفقدية مفاجئة بعدد من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، وعلى رأسها ميدان الثقافة، والذي يُعد من أكثر المناطق حيوية وكثافة مرورية في قلب سوهاج.

تمركز أمني بميدان الثقافة بسوهاج

وشهد الميدان انتشارًا لقوات الأمن ورجال المرور بإشراف مباشر من مدير الأمن، حيث تم تعزيز التواجد الشرطي، وإعادة تمركز الخدمات.

وذلك لضبط الحالة المرورية ومنع أي مخالفات أو تجاوزات، مع إزالة الإشغالات، وتسهيل حركة مرور المواطنين والسيارات.

وأكد اللواء دكتور حسن عبدالعزيز خلال تمركزه بالميدان، أن أمن المواطن على رأس أولوياته، مشددًا على ضرورة اليقظة التامة والتعامل بحزم مع أي مظاهر للإخلال بالنظام العام، مع الحفاظ على حسن معاملة المواطنين والظهور المشرف لرجال الشرطة.

وأشار مدير الأمن إلى أن تلك التحركات الميدانية والتمركزات المستمرة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الوقائي وتعزيز ثقة المواطن في الجهاز الأمني.

ويُذكر أن ميدان الثقافة شهد خلال الأيام الماضية انفراجة مرورية وانتظامًا في الخدمات الأمنية عقب تمركز مدير الأمن الجديد، وسط حالة من الارتياح الشعبي، وترحيب من المواطنين الذين أشادوا بالتواجد الأمني الملحوظ والفعال في قلب المدينة.

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