مدير أمن سوهاج يتفقد الخدمات الأمنية بميدان العارف والشهيد

تفقد اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، عددًا من التمركزات والمواقع الشرطية الحيوية بنطاق مدينة سوهاج، للوقوف على جاهزية القوات وانتظام الخدمات الأمنية، والتأكد من سير العمل بما يحقق الانضباط الأمني الكامل في الشارع السوهاجي.

شملت الجولة المرور على الخدمات الأمنية والتمركزات بميدان العارف وميدان الشهيد، حيث اطمأن مدير الأمن على انتشار القوات بشكل مناسب، وتوافر عناصر التأمين اللازمة.

أمن سوهاج

بالإضافة إلى مراجعة خطط الانتشار السريع في حالات الطوارئ، ووسائل تأمين الميادين المزدحمة.

كما تفقد محيط مديرية التربية والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت الحيوية، خصوصًا مع بدء الموسم الدراسي، والتأكيد على تأمين المدارس والمصالح الحكومية الواقعة في نطاق الكتلة السكنية.

وانتقل مدير الأمن لتفقد تمركز الجمهورية وقسم شرطة المسطحات، حيث استعرض آلية العمل اليومية والتعامل مع البلاغات.

ووجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مع ضرورة الالتزام بحسن معاملة الجمهور وتطبيق القانون بعدالة.

كما شملت الجولة المرور على تمركز سكة حديد سوهاج، حيث تابع مدير الأمن إجراءات تأمين محطة القطارات ومحيطها، خاصةً مع حركة السفر الكثيفة من وإلى المحافظة.

وأكد على أهمية التنسيق الكامل بين شرطة النقل والمواصلات، وشرطة المرافق، لتأمين الأرصفة ومنع تكدس الباعة الجائلين.

وخلال جولته، وجه اللواء دكتور حسن عبدالعزيز رسالة إلى جميع رجال الشرطة بضرورة اليقظة التامة، وحُسن أداء الواجب، مؤكدًا أن الاستقرار الأمني لا يتحقق إلا من خلال العمل المتواصل والانضباط المهني.

وشدد على احترام كرامة المواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم.

كما أثنى على التواجد الأمني الملحوظ في كافة المواقع التي شملتها الجولة، مشيرًا إلى استمرار المرور الميداني على مدار اليوم، لمتابعة الأداء وضمان تحقيق الانضباط الأمني في كافة أنحاء محافظة سوهاج.