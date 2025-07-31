محافظ سوهاج يهنئ مدير الأمن الجديد بتوليه مهام منصبه

تقدم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء وليد نافع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، وأحمد يسري رئيس فرع المخابرات العامة بسوهاج، بالتهنئة للواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، عقب صدور حركة التنقلات الأخيرة لوزارة الداخلية، خلفا للواء صبري صالح.

محافظ سوهاج يهنئ مدير الأمن الجديد

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية لمدير الأمن الجديد، متمنيا له مزيدا من التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

وأشار إلى أهمية دور رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة، وأهمية الأمن وارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية الشاملة.